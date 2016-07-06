Лондон, 6 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Военное вторжение в Ирак в 2003 году было политической ошибкой Лондона, поскольку не все возможности мирного урегулирования ситуации были использованы. Об этом, как передает ВВС, сообщил председатель специальной комиссии по расследованию ввода британских военных в Ирак Джон Чилкот.

D. Myles Cullen Вторжение в Ирак

«Правительство Тони Блэра не использовало все дипломатические возможности, прежде чем приняло решение о вторжении в Ирак», — отметил он, оглашая результаты расследования.

При этом в докладе отмечается, что режим Саддама Хуссейна вовсе не представлял, как утверждалось тогда, угрозы, а сведения о якобы имевшемся у Багдада оружии массового поражения были непроверенными.

По словам Чилкота, правительство Великобритании недооценило последствия вторжения в Ирак и отправило войска в страну без поддержки большинства членов СБ ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатором расследования, которое шло почти 7 лет, стал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Тогда предполагалось, что расследование поможет извлечь уроки из конфликта.

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