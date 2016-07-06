Ростов-на-Дону, 6 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ЗАО «Красный Аксай» за выброс нечистот в балку Кизитеринка грозит штраф. Как сообщили ИА REGNUM 6 июля в горадминистрации, тревожный звонок поступил от жителей коттеджного посёлка Ясная Поляна, который расположен в Пролетарском районе города.

komi-news.ru Выброс сточных вод

Обращение обеспокоенных граждан передали в комитет по охране окружающей среды. Специалисты установили, что сточные воды сливались предприятием, но в течение какого времени это происходило, не уточняется.

«В настоящее время зафиксирован факт административного правонарушения, проводится проверка, по результатам которой будут применены штрафные санкции», — отметили в горадминистрации.

Напомним, что это не первая жалоба, поступившая по данной проблеме от ростовчан. Так, горожане в июне написали петицию в адрес донского губернатора Василий Голубева. Более 400 участников письменного обращения просят устранить проблему открытого слива сточных вод. Инициатором выступил Илья Туркин, по словам которого от смрада жители микрорайонов областного центра и садоводческих товариществ задыхаются уже несколько лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, компанию «Донреко», которая с 2011 года обеспечивает жителей шахтерских территорий питьевой водой и пользованием канализацией, сбрасывала в реку Кундрючья нечистоты. Данный факт был зафиксирован в ходе прокурорской проверки. Согласно лабораторным исследованиям, в сточных водах, которые попадали в водоем, содержание фосфатов, азота аммонийного, нефтепродуктов, железа было выше нормы.