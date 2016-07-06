Липецк, 6 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Липецке платежи граждан за тепло и горячую воду, которые с февраля по апрель проходили через ООО «Горкасса-Л» и ООО «Квадраплат», не дошли до ресурсоснабжающей компании. Как собщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация», после заявления теплоэнергетиков законность действий этих компаний проверит прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Первыми тревогу забили липчане, оплатившие коммунальные услуги в пунктах приема платежей ООО «Горкасса — Л» и ООО «Квадраплат». Уже более двух тысяч человек стали жертвами этих организаций — они своевременно оплачивали коммунальные услуги, а деньги до поставщика ресурсов так и не дошли.

Как пояснили в пресс-службе компании, платежным агентом «Квадры», который занимается сбором денег с потребителей, с 2014 года является коммерческий банк «Платина». Банк, не согласовав свои действия с «Квадрой», заключил договор с ООО «Северный Центр Позитроники», которое, в свою очередь, передала функции приема платежей компаниям «Горкасса-Л» и «Квадраплат». По данным «Квадры», учредителем этих трех организаций, включая ООО «Северный Центр Позитроники», является одно и то же лицо — Алексей Бычков. При этом в банке отрицают наличие договора с «Горкасса-Л» и «Квадраплат», поэтому «Квадра» требует расторжения договора с 1 августа.

Также теплоэнергетики считают, что при сборе средств с населения была использована мошенническая схема, которая угрожает безопасности теплоснабжения Липецкой области. С просьбой провести проверку работы «Горкасса-Л» и «Квадраплат» обращалась к полиции еще в апреле. Снова пытаясь привлечь внимание правоохранительных органов к этим компаниям, «Квадра» рекомендует липчанам оплачивать коммунальные услуги в проверенных организациях: на почте, в Сбербанке и «Липецккомбанке», а также в Центрах обслуживания клиентов липецкого филиала в Липецке, Ельце и Грязях.