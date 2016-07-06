Рига, 6 июля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. По данным Службы госдоходов Латвии (СГД) за первые шесть месяцев 2016 года доходы бюджета отстают от запланированных на 0,5%, или на 20,71 млн евро. В первом полугодии 2016 года СГД планировало собрать 3,88 млрд евро общих администрируемых налогов, но в итоге было собрано 3,86 млрд евро, сообщает LETA.

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В полной мере не был выполнен план доходов основного госбюджета, так как было собрано 1,91 млрд евро, хотя предусматривалось собрать 1,931 млрд евро. План недовыполнен на 21,86 млн евро. Трудности возникли и при выполнении плана поступлений налога на добавленную стоимость, он выполнен только на 99,5%, и эти доходы составили 956,18 млн евро, при планируемых 961,2 млн евро.

Лучше обстоят дела с поступлениями акцизного налога — они составили 408,59 млн евро (104,6% плана). Такая же ситуация и с поступлениями налога на прибыль юридических лиц — 223,5 млн евро (105,4% запланированных) и взносов соцстрахования — 1,211 млрд евро (100,9%).

В свою очередь, поступления подоходного налога с населения, включая основной бюджет самоуправлений, составили 723,87 млн евро (98,1%).

В 2016 году СГД планирует собрать в общий госбюджет 7,926 млрд евро — на 6,1% больше, чем в 2015 году. В 2015 году администрируемые СГД доходы бюджета составили 7,468 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUMранее, жители Латвии в 2016 году платят налогов больше, чем жители Литвы и Эстонии. Самой благоприятной для работающих в странах Прибалтики по-прежнему остается политика налогов на рабсилу в Эстонии, а больше всех на налоги из своих ежемесячных доходов и в 2016 году придется выделять жителям Латвии.