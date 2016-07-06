Рига, 6 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Жителям Латвии не следует надеяться, что власти смогут существенно улучшить качество местных дорог ни в краткосрочной, ни среднесрочной перспективе, заявил председатель правления управляющего латвийскими автомобильными дорогами АО Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге (Латвийские государственные дороги), сообщает BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Зная, каков размер государственного финансирования до 2018 года, могу сказать, что к этому сроку мы не достигнем и пятой части от изначально заявленных целей», — говорит Ланге.

Ранее Ланге уже признавал, что нельзя обещать улучшения ситуации на государственных дорогах местного значения до 2020 года.

«В контексте главных государственных дорог я вижу свет в конце туннеля. Учитывая государственный бюджет и средства фондов Европейского союза, ситуация начинает улучшаться. Также стало чуть лучше с региональными автодорогами. К сожалению, самая плохая ситуация на государственных местных дорогах, которые насчитывают 13 тысяч километров. В прошлом году на реконструкцию было выделено три миллиона евро, это очень мало на эти 13 тысяч километров. В этом году мы удвоили объем финансирования — приблизительно до 7 млн евро, но и это очень мало», — пояснил Ланге.

По его словам, в настоящий момент нельзя обещать, что ситуация улучшится до 2020 года. «Каждую весну на 10 тысяч километрах местных государственных дорог мы вводим массовые ограничения. Это демонстрирует тот факт, что эти участки теряют свою несущую способность», — добавил глава предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге заявил, что в 2015 году 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Происходит это из-за нехватки финансирования. По утверждению Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.

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