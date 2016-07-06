Москва, 6 июля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Начальница почтового отделения на северо-востоке Москвы уличена в мошенничестве. Путем различных махинаций женщина присвоила более 3 млн рублей, сообщает 6 июля телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почта России

Преступные действия работника «Почты России» выявили сотрудники службы безопасности. Женщина, пользуясь своим служебным положением, не оформляла в установленном порядке поступившие наличные средства, подделывала подписи граждан и указывала вымышленные данные паспортов при выполнении электронных денежных переводов и других почтовых операций.

В настоящее время служба безопасности передала все собранные материалы в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб от действий начальницы отделения, составивший 3 млн рублей, будет полностью возмещен гражданам, а саму сотрудницу ожидает увольнение.