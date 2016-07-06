Якутск, 6 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Правительство не может повлиять на поставщиков топлива в их стремлении накрутить цены для удалённых территорий. Об этом 6 июля в Якутске в ходе общения с членами партии «Единая Россия» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин. Счетчик

«Это непростая задача, скажем прямо. Иначе бы мы давным-давно уже придумали, каким образом это сделать», — сказал Медведев.

По его словам, в России отсутствует регулирование цен на бензин, и по этой причине «у нас нет юридических оснований просто сказать, что давайте унифицируем цены на топливо в масштабах страны — это малореально, если говорить прямо».

Вместе с тем Медведев считает, что нужно «обязательно следить за тем, чтобы поставщики топлива не использовали удаленность территорий для того, чтобы наживаться на этом»: «То есть, иными словами, зарабатывать слишком много, получать норму прибыли, несопоставимую с их затратами».

По мнению главы правительства, на это нужно реагировать «через систему антимонопольного регулирования»: «Можно довольно сильно дать по рукам. Просто если посмотреть, каким образом растут цены, где избыточное вознаграждение поставщиков, где, по сути, спекулятивная игра на рынке присутствует».