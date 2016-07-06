Горно-Алтайск, 6 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай началась проверка по факту гибели 69-летнего кемеровчанинина, который утонул в реке Катунь во время сплава. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай.

ИА REGNUM Река Катунь. Ильгуменский порог. Сплав каноэ

30 июня мужчина прибыл в село Тюнгур в составе группы для сплава по Катуни. Поездку организовала одна из местных турфирм. Днем 1 июля туристы на двух рафтах проходили порог «Аккемский прорыв». Во время преодоления порога один из рафтов перевернулся, мужчину понесло вниз по течению, остальные участники сумели взобраться на рафт. Когда мужчину достали из воды, он не подавал признаков жизни. Уже на берегу были предприняты реанимационные действия, но спасти туриста не удалось.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся опросы очевидцев и иные проверочные мероприятия. В ходе проверки следователи планируют дать оценку действиям лиц, оказывающих туристические услуги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, обещают следователи.