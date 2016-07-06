Вологда, 6 июля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. После месяца спокойствия на топливном рынке региона вновь начался стремительный рост стоимости горючего. Как сообщает Вологдастат, на начало июня средняя стоимость 92-го бензина в области составляла 36,19 рубля, а АИ-95 — 38,69. В июне цены зафиксировались на достигнутых рубежах, но уже на первой июльской семидневке вновь начали расти. Так, теперь самый доступный бензин на Вологодчине обойдется автолюбителям в 36,5 рублей, за литр 95-го водителям придется отдать 38,8 рубля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на бензин в Вологодской области оставались стабильными более двух месяцев. Однако в мае ценники на заправках пошли вверх. В последний весенний месяц подорожание составило 0,2%, в июне — чуть меньше 1%.

По данным ИА «Кортес», только за минувшею неделю стоимость горючего АИ-92 в стране выросла на 9 копеек, на высокооктановые сорта — на 11 копеек. За месяц рост по разным регионам составил тот самый — 1%.

«Причина очередного повышения цен на топливо в целом по стране — это реакция розницы на то, что сейчас происходит в оптовом звене, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель компании-поставщика нефтепродуктов в регион Алексей Зимородков. — Весной российские НПЗ несколько снизили производство товарных бензинов. В итоге, мелкооптовые цены после некоторого затишья уже превышает прошлогодние. На это накладывается тот факт, что в Вологодской области слаба конкуренция на рынке АЗС. Лишь небольшая его часть — небольшие независимые продавцы. Остальные 80% — аффилированы с крупными нефтяными компаниями и НПЗ, которые и диктуют свои условия».

После очередного подорожания топлива цены на бензин на Вологодчине, по официальной статистике, стали самыми высокими по федеральному округу. Для сравнения, в Новгородской области литр 95-го стоит 36,88 рубля, в Ленинградской, Псковской областях, Карелии — в пределах 37 рублей.