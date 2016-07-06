Киев, 6 июля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Правительство Украины поддержало проект указа президента Порошенко о учреждении в стране «Дня сопротивления крымчан российской агрессии». Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров сегодня, 6 июля, сообщает госинформагенство «Укринформ».

ИА REGNUM Севастополь «сопротивляется российской агрессии»

«Этот проект имеет целью чествование патриотизма и мужества населения АРК в борьбе за территориальную целостность Украины против агрессии РФ», — сказала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Новый украинский «праздник» предлагается отмечать 26 февраля.

Вместе с тем, официальной информации от пресс-службы правительства по данному проекту указа в настоящий момент нет.