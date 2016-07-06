Барнаул, 6 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Центризбирком России направит в Алтайский край межведомственную группу для поиска производителей газеты, очерняющей одну из партий. Помимо представителей ЦИК, в нее войдут и работники правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову сообщило сегодня, 6 июля, агентство ИТАР-ТАСС.

пресс-служба ЦИК РФ ЦИК РФ намерен выяснить, кто дискредитирует предстоящие выборы

Напомним, на прошлой неделе партия «Справедливая Россия» заявила о фактах распространения в российских городах листовки «Сожрем Россию», порочащей справедливороссов. Госпожа Памфилова подтвердила журналистам, что речь идет о поиске заказчиков именно этой газеты.

«Есть официальное обращение от лидера партии (Сергея Миронова — прим. ТАСС), от члена ЦИК от «Справедливой России» с предоставлением всех документов. Мы намерены направить соответствующие обращения в ряд правоохранительных органов и надзорных служб и, скорее всего, подключим сотрудников федеральных органов прокуратуры, МВД и, если понадобится, даже ФСБ, чтобы разобраться, откуда ноги растут», — подчеркнула Памфилова.

Как следует из дальнейших высказываний, в вопросе выявления нарушителей она настроена весьма решительно. В частности, глава ЦИК призвала «дать по рукам» производителям подобных газет.

«Я полагаю, что сейчас есть основания поставить инициаторов подобных грязных избирательных технологий на место, а если будут основания, возбудить уголовное производство, мы это только будем приветствовать. Надеюсь, что наши правоохранительные органы в рамках наших «троек» неплохо поработают», — цитирует ИТАР-ТАСС слова Памфиловой.

Задача рабочей группы будет заключаться также в разработке методичек по взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов на выборах и выработке механизмов противодействия применению административного ресурса.

«К сожалению, ситуация несколько усугубилась. Есть такие грязные, противоправные газетенки, которые распространяются в ряде регионов. Началось это с Алтайского края, дискредитируют одну из партий, кандидатов в депутаты», — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с изданием газеты-листовки, не имеющей каких-либо выходных данных, тиража и ответственных за выпуск, связывают также окружение Владимира Рыжкова, изъявившего желание пойти на выборы в Госдуму от партии «Яблоко».

Анонимная газета в почтовых ящиках барнаульцев появилась в начале лета, задолго до официального старта избирательной кампании. Авторы анонимки — по наблюдениям политологов — наспех сверстали «антирыжковские» материалы, которые по большей части давно лежали в интернете. Новыми были только заголовки, которые и позволили Рыжкову не только лишний раз напомнить о себе и написать заявление в полицию, но и пожаловаться главе ЦИК на административный ресурс и единороссов.

Между тем секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия Борис Трофимов в недавнем интервью ИА REGNUM категорично отверг причастность партии власти к возникшей ситуации.

«Кому выгодна эта провокация, мы не можем сказать с уверенностью. Есть разные точки зрения — и что это выгодно штабу Рыжкова, и что это некие «третьи силы». Но о непричастности «Единой России» к этому, так сказать, агитпродукту я могу заявить абсолютно однозначно», — заявлял лидер алтайских единороссов в середине июня.

Глава ЦИК РФ не исключила, что рабочей группе потребуется выехать и в Краснодарский край.