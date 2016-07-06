Москва, 6 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Ущерб ЕС от введенных Западом антироссийских санкций сопоставим с прогнозами потерь из-за Brexit. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 июля аналитик Dominion Fx Юрий Винтер, комментируя данные французских исследователей о том, что потери мировой экономики от антироссийских санкций составили более 60 млрд долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкционный рикошет

«Если доверять французским данным, то ЕС потерял из-за санкций примерно в 45 млрд долларов за 1,5 года. Эта сумма составляет примерно 0,15% от ВВП ЕС за тот же период. То есть если экономика ЕС в 2015 году выросла на 1,8%, то в отсутствии санкций ее рост мог бы составить 2%. Это довольно чувствительное воздействие: например, некоторые экономисты прогнозируют, что выход Великобритании из ЕС отберет у экономики Союза 0,5%, и мы видим, какое беспокойство из-за Brexit испытывает руководство Евросоюза. Так что 0,15% — это тоже заметная цифра, хотя и не катастрофическая», — отметил он.

По словам эксперта, у Евросоюза есть запас прочности, чтобы при необходимости поддерживать санкционный режим еще не один год. «Руководство РФ это понимает: недаром во всех прогнозах экономического развития России на ближайшие 3 года закладывается сохранение антироссийских санкций на весь прогнозируемый период. Если ЕС пойдет на смягчение санкций, это будет продиктовано не столько экономическими, сколько политическими причинами, то есть необходимостью сотрудничать с Россией в вопросе разрешения украинского и сирийского кризисов, борьбы с терроризмом и так далее», — сказал Винтер.

Оценить потери России от санкций гораздо сложнее, чем потери ЕС, констатирует эксперт. «Во-первых, потому что в 2014—2015 годах на санкции наложилось падение цен на нефть и циклический кризис национальной экономики, причем нефтяной шок ударил сильнее, чем санкции. Во-вторых, наибольший негативный эффект санкций для российской экономики состоит не в падении оборота внешней торговли, а в ограничении доступа российских компаний к дешевому кредитованию на Западе и к западным технологиям. Из-за этого многие компании были вынуждены отложить реализацию различных проектов, урезать инвестиционные программы», — разъяснил он. Последствия этих решений будут носить «долгосрочный характер», считает эксперт.

Пример России, как и пример других стран, показывает, что эффективность такого инструмента, как санкции, ограничена, полагает аналитик. «Многое зависит от жесткости санкций, но к кардинальной смене политического курса экономические санкции, как правило, не приводят, разве что заставляют вносить в него некоторые коррективы», — пояснил он, подчеркнув, что при отсутствии санкций политика РФ в украинском вопросе была бы «более жесткой», а поддержка ДНР и ЛНР — «более активной».

«В целом каких-то масштабных уступок со стороны РФ с помощью санкций Западу добиться не удалось», — заключил Винтер.

Недополученная прибыль от экспорта стран, поддержавших санкции против РФ, составила с декабря 2013 года по июнь 2015 60,2 млрд долларов, подсчитали эксперты Centre d`Etudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII, французский исследовательский центр по мировой экономике). В своем анализе эксперты оценивали как формальные, так и неформальные ограничения в торговле. 77% потерь пришлось на страны ЕС.