Вологда, 6 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, передача аэропортового комплекса в федеральную собственность связана с практической необходимостью.

airwar.ru Аэропорт

Региональное сообщение по маршруту «Вологда-Вытегра» отсутствует. Между тем, на территории Вытегорского района действует региональный учебно-спасательный центр, основной задачей которого является обеспечение безопасности в бассейне Онежского озера. Также данный Центр должен стать одной из аэробаз для постепенного освоения российского Севера и территории Арктики.

Только произойдет передача на федеральный уровень после восстановительных работ. Напомним, что аэропорт был закрыт в 2010 году. Сейчас на уровне регионального Правительства создан план развития территории аэропорта, а также «дорожная карта» строительства необходимой для эффективного функционирования транспортного узла инфраструктуры. На первом этапе после реконструкции взлетной полосы, которую увеличат до 1350 метров, аэропорт сможет принимать воздушные суда класса ЯК-40. На эти цели предполагается направить 50 миллионов рублей. Причем средства будут направлены не только из бюджета Вологодской области, но и из средств МЧС.

«На первом этапе будет приведена в порядок аэропортовая площадка, которая сможет принимать самолеты вместимостью не более 20 человек. В настоящее время проводятся процедуры по обследованию территории аэропорта, сносу ограждений, ремонту электрики, своду лесных насаждений, мешающих безопасному приземлению воздушных судов», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин.

После решения этих вопросов должен стартовать второй этап и сам процесс передачи аэропорта на федеральный уровень. Планируется, что в течение двух лет аэропорт в Вытегре выведут из Государственного реестра гражданских аэродромов и передадут на федеральный уровень — в ведение МЧС.

Как корреспонденту агентства сообщили в региональном правительстве, у вологодских властей уже существует договоренность с МЧС, специалисты которого будут готовить техническое задание для дальнейшего увеличения полосы с тем, чтобы в Вытегре могли садиться крупнотоннажные самолеты, в том числе работающие в зоне Арктики. Когда эта работа будет завершена и вытегорский аэропорт будет готов к приему больших самолетов, предполагается восстановить и регулярное пассажирское сообщение между районами области и Вытегрой. Также речь со временем может идти и об открытии рейсов в другие регионы Северо-Запада.