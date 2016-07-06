Рига, 6 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Уменьшение числа учителей через несколько лет — это неизбежная и объективная реальность, заявила в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага, сообщает LETA.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе

В ЛПРОН считают, что в 2019 году количество учителей может значительно уменьшиться вслед за количеством учеников. В то же время профсоюз надеется, что вопрос о социальных гарантиях для педагогов, потерявших работу, будет решен заранее.

Ванага также признала, что в целом рекомендации профсоюза при разработке новой системы оплаты труда педагогов учтены, количество денег в системе значительно увеличится. Но есть и неприятные сюрпризы, например, изменения в оплате дошкольных педагогов, о чем ЛПРОН узнал только на заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии одобрило разработанную за три года Министерством образования и науки новую систему оплаты труда педагогов.

Как стало известно, правительству предстоит найти для реформы еще 9,3 млн евро, так как 30 июня на переговорах было достигнуто соглашение не перекладывать пока расходы на содержание школ-интернатов на плечи самоуправлений, и общая сумма недостающих на реформу средств была увеличена на 4,8 млн евро.

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