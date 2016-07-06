Воронеж, 6 июля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Уникальная радиостанция «Восход», позволяющая создавать мультимедийные сети передачи данных в полевых условиях, разработана специалистами АО «Концерн «Созвездие» (головное предприятие находится в Воронеже). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Созвездия» 6 июля. Оборудование, утверждают представители концерна, способно обеспечить бесперебойную передачу цифровой информации между подвижными объектами.

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На этапе разработки новой радиостанции существовал лишь один аналог — радиостанция «Топаз-В», также созданная специалистами предприятия еще в начале 2000-х годов.

Как пояснили в пресс-службе концерна, уникальность разработки состоит в том, что с помощью замены программного обеспечения можно поменять структуру формирования и обработки сигналов без изменения аппаратной части изделия. Это дает возможность расширить сферу применения оборудования только за счет доработки программы по конкретному требованию заказчика. Новаторство изделия защищено патентами РФ на изобретение.

К настоящему моменту радиостанция прошла все виды испытаний и запущена в серийное производство. Специалисты работают над увеличением скорости передачи данных с 2 до 8 Мбит. На предприятии не исключают, что в дальнейшем радиостанция будет задействована в комплексах аппаратуры специального назначения. ОАО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. В 2016 году количество предприятий концерна может увеличиться за счет нового завода по производству радиоэлектронной аппаратуры, строительство которого ведется на окраине Воронежа. С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии».