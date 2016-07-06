Вашингтон, 6 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. На территории Йеллоустонского национального парка (США) обнаружены неизвестные до сих пор микроорганизмы. Американские специалисты в области микробиологии смогли идентифицировать их и сравнили находку с инопланетными микробами, пишет журнал Nature Communications.

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Ситуацию прокомментировали специалисты Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Новый вид микроорганизмов учёные отнесли к наноархеотам Nanopusillus acidilobi. Размеры такого микроба находятся в пределах 100−300 нм.

Учёные выяснили, что данные микроорганизмы являются паразитами кренархеотов рода Acidilobus. Паразит приспособился забирать у своего хозяина молекулы биологических веществ, которые нужны для первичного метаболизма.

Учёные считают этот способ адаптации характерным для экстремальных условий жизни. Он не подходит для большинства микроорганизмов, живущих на планете.

Изучением новых микроорганизмов занимается сотрудник департамента энергетики Оук-Ридж Мирча Подар. Учёные проводят эксперименты, исследуя взаимодействие хозяина и паразита.