Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. За последние сутки штормовой ветер повалил в Санкт-Петербурге около 100 деревьев. За три ненастных дня шквалистый ветер лишил город 150 деревьев. Если в предыдущие дни основной штормовой удар пришелся на Курортный район, то прошедшие сутки стихия орудовала в Петроградском, Василеостровском и Московском районах. Об этом сегодня, 6 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Жан-Батист Камиль КОРО. Порыв ветра. 1864–1873

«За последние сутки ветер, порывы которого достигали 22 м/с, повалил на подведомственных комитету по благоустройству территориях около 100 деревьев. В самых сложных случаях садовники прибегали к помощи спасателей МЧС», — сообщили в пресс-службе профильного комитета.

Садово-парковые предприятия, в которых в общей сложности работают около 4000 человек, продолжат действовать в усиленном режиме до тех пор, пока стихия полностью не утихнет. На раскряжевку и вывоз порубочных остатков каждого дерева у садовников уходит до двух часов. В первую очередь убираются стволы, которые мешают проходу и проезду.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, также с ветром не справляются металлические конструкции. Так, прямо на пешеходном переходе в районе дома 42 по Садовой улице лежит светофор.

Более 200 выездов пришлось совершить сотрудникам Главного управления МЧС по Петербургу за минувшие сутки, чтобы справиться с последствиями шторма. «Спасатели совершили более двухсот выездов на ликвидацию угрозы или последствий падения деревьев, демонтаж представляющих опасность сорванных листов кровельного железа, дорожных знаков, рекламных растяжек. Из них 168 раз спасатели привлекались для того, чтобы распилить рухнувшие деревья и освободить от них пешеходные зоны и проезжие части», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, как минимум до конца 6 июля сильный дождь и ветер сохранятся. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обратилось к жителям и гостям города с призывом быть внимательными и осторожными, воздержаться от прогулок в парках и скверах, не парковать автомобили под высокими деревьями и в других опасных зонах.

В пресс-службе комитета по благоустройству отметили, что среди упавших растений есть и совсем молодые, с диаметром ствола 8 см, и могучие, старые, в исторических посадках. Преобладают березы, рябины, липы и ивы, а вот тополей, которые традиционно считаются самыми неустойчивыми к стихии, в списке утраченных немного. Поваленные деревья не были аварийными, выглядели здоровыми и в большинстве своем имели роскошную зеленую крону, что и стало для них роковым обстоятельством — намокшая листва в условиях сильного ветра увеличила парусность деревьев и сделала их уязвимыми.