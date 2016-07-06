Казань, 6 июля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Рейс до Москвы лайнера Airbus А319 авиакомпании S7 Airlines был отменен перед самым взлетом в аэропорту Казани, сообщает 6 июля Inkazan.

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По словам пассажиров рейса, вылет должен был состояться в 10:40, однако когда люди стали проходить на посадку, им объявили о переносе рейса. Сначала вылет отложили до 14 часов, затем сообщили, что самолет отправится в Москву не ранее 18 часов.

Пассажирам начали выдавать багаж, о причинах задержки рейса им не сообщили. Руководство аэропорта объяснило задержку «техническими причинами», а в представительстве авиакомпании прокомментировать ситуацию отказались.