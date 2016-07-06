Якутск, 6 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В ближайшие годы приоритетом правительства РФ станет стабильный сбалансированный бюджет. Об этом 6 июля в Якутске в ходе общения с членами партии «Единая Россия» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Стабильный сбалансированный бюджет — это приоритет правительства и на 2017, и на 2018, и на 2019 годы. Будет стабильный бюджет — будем вместе решать социально-экономические задачи», — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что этот приоритет требуется для раскрытия новых горизонтов для государства: «Это касается тех программ, которые мы в настоящий момент реализуем, в том числе и программ развития Дальнего Востока».

Медведев напомнил, что бюджетный процесс уже стартовал, а также отметил, что было принято решение вернуться к трёхлетнему циклу бюджета, что позволяет строить планы на обозримую перспективу.

Глава правительства считает, что это «не какое-то сверхъестественное событие, но это важно как понимание того, что нормально управляем социально-экономическим развитием, что мы обеспечиваем макроэкономическую устойчивость, стабильность, и это позволяет нам решать самые сложные социально-экономические задачи».