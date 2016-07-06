Астрахань, 6 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Список «Единой России» на выборах в думу Астраханской области нового созыва, которые состоятся в единый день голосования 18 сентября, возглавит губернатор региона Александр Жилкин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии 6 июля, такое решение было принято в ходе XXIII конференции реготделения партии, которая прошла в Астраханском госуниверситете.

gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

Список кандидатов формировала кадровая комиссия. Работа велась по каждому кандидату. После окончательного формирования список был отправлен на согласование регионального политического совета. Параллельно он был согласован в центральном исполнительном комитете. В ходе споров и дискуссий список был окончательно сформирован, а затем и утвержден.

Формирование региональной тройки было поручено региональному политическому совету. Всего было подано шесть заявок. Вторым номером в списке после Александра Жилкина значится член Совета Федерации ФС РФ — представитель от исполнительного органа власти Астраханской области Игорь Мартынов, замыкает тройку Геннадий Орденов — заместитель генерального директора ООО «Лукой-Нижневолжскнефть».

Добавим, что партийные списки по территориальным группам и кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в думу Астраханской области шестого созыва участники конференции утвердили практически единогласно. В урне для голосования было 114 действительных бюллетеней. В итоге 112 голосов были за утверждение списков, и только двое — против.

В число будущих кандидатов вошли представители социальной сферы, руководители предприятий, военослужащие, студенты, представители общественных организаций и пенсионеры.

Предвыборную программу партии утверждали открытым голосованием. И решение по принятию ее было единогласным.

Добавим, что процесс выдвижения кандидатов в депутаты думы Астраханской области шестого созыва избирательными объединениями и самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам стартовал 17 июня. На сегодня выдвинуты восемь кандидатов.

Это самовыдвиженецы генеральный директор ООО «Бакос» Борис Кнут (по одномандатному избирательному округу № 26), заместитель директора ООО «Тайм» Андрей Милюхин (одномандатный избирательный округ № 22), безработный Константин Шишкин, координатор астраханского регионального объединения ЛДПР Карен Григорян (одномандатный избирательный округ №17), пенсионер Александр Яровой (одномандатный избирательный округ №12), депутат думы Астраханской области, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Степанов (одномандатный избирательный округ №29), начальник отдела реализации социальных проектов, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» Рахмет Башбаев и директор ООО «Айгуль» Хайрулла Сидагалиев (одномандатный избирательный округ №5).