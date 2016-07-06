Варшава, 6 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов НАТО, как ожидается, подтвердят свою поддержку правительства Афганистана, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Доллары

Решение о том, чтобы продлить поддержку Кабула, было принято в мае 2016 года главами МИД стран альянса. На предстоящем саммите в Варшаве партнеры по НАТО, как ожидается, выступят за продолжение подготовки и представление другой поддержки, в которую не входит участие сил альянса в боевых действиях.

В общей сложности финансовая поддержка блока, как предполагается, составит $5 млрд до 2020 года, из которых США предоставят $3 млрд.