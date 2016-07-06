Москва, 6 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Французский автоконцерн Renault убирает с авторынка России хэтчбек Megane и кроссовер Koleos, сообщает «Дейли-Мотор» со ссылкой на представителей российского офиса компании Renault.

duster-clubs.ru Renault Koleos

Данное решение вызвано тем, что модели не демонстрируют рост продаж. В последние годы спрос на них снижался до нерентабельного уровня. За 2015 год в России было продано только 1040 экземпляров Megane и 801 Koleos.

Отмечается, что вероятность возвращения на российский авторынок кроссовера Koleos существует, но Megane ушел навсегда.

Напомним, что хэтчбек Megane собирался в Испании и Турции с 2009 года. До 2014 года его сборка происходила на мощностях московского завода «Автофрамос».

В России эта модель продавалась в версии пятидверного хэтчбека с 1,6-литровыми двигателями мощностью в 106 и 114 л.с., а также 2-литровым 137-сильным мотором. Цена базовой версии модели равнялась 849 тыс. рублей.

Первое поколение модели Koleos разрабатывалось и производилось в Южной Корее, затем с 2012 по 2014 год автомобиль выпускался на «Автофрамосе» в Москве. Стоимость базовой версии кроссовера Koleos с 2-литровым 140-сильным мотором составляла 1,299 млн рублей.