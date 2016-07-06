Ярославль, 6 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин выразил обеспокоенность результатами оптимизации городских спортшкол. Депутат отмечает, что тренеры объединяемых учреждений теряют работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, уточнил Каширин, речь идет о слиянии СДЮСШОР № 20 и №14, специализирующихся на боксе. Ранее в результате этого процесса без объяснения причин был уволен директор 20-й спортшколы, популярнейшей в Ярославле базы подготовки боксеров, расположенной на Красной площади Сергей Осипов. Он руководил школой 14 лет и выражал принципиальное несогласие с позицией городских властей по поводу работы спортшкол. Теперь же, отмечает Анатолий Каширин, начались увольнения тренерского состава и сокращение числа воспитанников.

С этим не согласен начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Илья Тюрганов. По его словам, до реорганизации в 20-й школе занимались 282 боксера и работали 15 тренеров, в 14-й — 338 боксеров и 10 тренеров. После объединения число воспитанников школы, занимающихся боксом, составило 620 человек, вместе с отделением пауэрлифтинга и тяжелой атлетики — 807 человек. Тренерский состав — 20 человек.

«Ни один воспитанник не был отчислен, ни один тренер не был уволен», — заявил Илья Тюрганов и тут же рассказал, что пять тренеров СДЮСШОР № 20 не вошли в новый коллектив.

«Один из них находится в местах лишения свободы, второй имеет судимость, которая не позволяет ему работать в учреждении дополнительного образования детей. У остальных, как выяснилось, дети фактически не занимаются. Предложили им сделать донабор — они отказались и написали заявления по собственному желанию», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города.

«К лукавым цифрам мы уже привыкли. Но ко мне обращаются сотрудники спортшкол, в том числе и уволенные. Но цифры все-равно подтвердились: четыре человек в этой школе были уволены. Информацию по другим СДЮСШОР мы будем проверять не только по данным начальника управления физической культуры и спорта, но и через прокуратуру», — возразил Анатолий Каширин.

Информацию по всем реорганизованным спортшколам управление по физической культуре и спорту мэрии уже представило в муниципалитет. Рассматриваться она будет в рамках новой сессии муниципалитета в сентябре.