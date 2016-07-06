Казань, 6 июля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. С мая по июль этого года десять жителей Татарии госпитализированы в городскую клиническую больницу Казани после укусов гадюк, заявила 6 июля в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» врач-реаниматолог, токсиколог ГКБ №7 Казани Алия Насибуллина.

Benny Trapp Гадюка

Как отметила Насибуллина, в этом году число пострадавших от укусов ядовитой змеи выросло. Так, в 2012 году были госпитализированы девять человек, в 2013-м — восемь, в 2014 году — один человек, в 2015-м — четверо. Чаще всего граждане сталкиваются с гадюками в Высокогорском и Рыбно-Слободском районах республики.

Как рассказал старший научный сотрудник Волжско-Камского заповедника, герпетолог, кандидат биологических наук Алексей Павлов, тридцать жителей Татарии пострадали от укусов гадюки с середины мая этого года

По словам Павлова, люди сталкиваются с ядовитой змеей не только в лесу, но и в населенных пунктах. Гадюки зачастую прячутся от непогоды и солнца в строительном и бытовом мусоре, травянистых и древесных отходах на дачных участках.

Специалист посоветовал скашивать высокую траву и расчищать от мусора территории дач, чтобы не столкнуться со змеей. В лес же необходимо надевать высокую обувь и необлегающую одежду из грубых материалов и внимательно смотреть под ноги, добавил он.