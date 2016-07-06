Москва, 6 июля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что бывший главный тренер сборной Леонид Слуцкий не является топ-тренером. Все тренера, под началом которых он работал, ему что-то дали, Слуцкий — не больше чем один из них. Об этом футболист сообщил в интервью «Р-Спорт».

Александр ФЕДОРОВ Леонид Слуцкий

Корреспондент поинтересовался у Широкова, кто из тренеров принёс ему больше всего пользы как футболисту. Спортсмен ответил, что все тренеры давали что-то, а вот с топ-тренерами из России ему иметь дело не приходилось.

На вопрос, не считает ли Широков топ-тренером Слуцкого, у которого тренировался футболист, полузащитник ответил, что Слуцкий — не тренер топ-уровня.

«У Слуцкого есть формат чемпионата России, в котором он неплохо себя чувствует, а на международной арене, к сожалению, он пока себя никак не проявил. Ни в еврокубках, ни в сборной», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня Широков заявил, что забрал трудовую книжку из московского клуба ЦСКА и стал свободным агентом. Он выразил благодарность ЦСКА за проведённое время и «проделанную вместе работу».