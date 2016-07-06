Москва, 6 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о прямых трансляциях судебных заседаний в интернете правительство РФ внесло Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

ИА REGNUM Госдума

С разрешения суда в интернете могут осуществляться прямые, отсроченные и частичные трансляции судебного заседания, следует из текста документов. В частности, отсроченная или частичная трансляция позволит исключить возможность доступа к озвученной в ходе заседания информации недопрошенных свидетелей, отмечают авторы.

При этом прописано, что действия операторов, ведущих видео‑ и фотосъемку, «могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле».

Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса, следует из поправок. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом фото‑ и киносъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в интернете, не должны мешать порядку в судебном заседании.

При проведении трансляции по радио, телевидению или в интернете в протоколе заседания необходимо будет указывать наименование соответствующих СМИ и сетевых ресурсов.

Реализация закона не повлечет выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, отмечают авторы.