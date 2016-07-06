Москва, 6 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Прорабатывается вопрос о предоставлении стритрейсерам специальных территорий в Москве, заявил на пресс-конференции заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Евгений Ефремов. По его словам, правительство города заинтересовано и готово оказать поддержку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении им территорий, где они могут показать свою удаль, не мешая никому своим шумом и обеспечивая безопасность», — отметил он.

Ефремов добавил, что была проведена встреча с представителями стритрейсеров города. «Мы не боремся непосредственно, это традиционная плановая работа. Она делится на несколько этапов: первое, без понимания их мотивов нарушения правил дорожного движения мы не можем нормально отработать и спрофилактировать нарушения», — пояснил замглавы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

Напомним, ранее Ефремов заявил, что в столице снизилась аварийность на дорогах на 37% благодаря комплексам фото‑ и видеофиксации. В городе планируется усилить контроль за нарушителями ПДД: до конца 2016 года появится порядка 500 новых дорожных камер.