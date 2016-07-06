Киев, 6 июля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. 5 июля Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутата от фракции «Воля народа» Александра Онищенко. Спикер парламента Андрей Парубий сразу же подписал постановления о разрешении на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

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Дело Онищенко

Генпрокуратура Украины подозревает депутата в незаконном присвоении средств ОАО «Укргаздобычи», совершении ряда уголовных преступлений против общественной безопасности и в сфере служебной деятельности. Правоохранители обвиняют Онищенко в создании преступной организации с целью завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Ранее, 19 июня, суд арестовал на 60 дней 12 лиц, задержанных по «газовому делу», в котором также фигурирует Онищенко. Десятерым из них избрана мера пресечения — содержание под стражей и альтернативный залог, суммарный размер которого превышает 1 млрд грн (более 40 млн долл). Еще одному участнику «газового дела» суд избрал меру пресечения в виде залога в 5 млн грн (более 200 тыс долл). Сейчас по «газовому делу» идет 21 обыск в фиктивных предприятиях.

По предварительным данным ГПУ и Национального антикоррупционного бюро, в результате действия схемы государству был нанесен ущерб на сумму 3 млрд грн (более 120 млн долл), из которых 1,6 млрд — это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд — это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Открыты уголовные производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Побег из Украины

Несмотря на то, что Онищенко обещал оставаться на Украине и до конца защищать свои честь и достоинство в суде, 5 июля Пограничная служба проинформировала, что 2 июля подозреваемый покинул Украину на борту самолета, следовавшего в Минск. При этом в Instagram Онищенко было выложено фото из Москвы в компании российской телеведущей, модели Виктории Бони и победительницы конкурса красоты «Мисс Россия-2015» Софии Никитчук.

На Москву намекнул и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«По последней информации он находится не на Украине и не в Вене, как говорили. Я не могу сказать больше, только скажу, что в Вену через Минск не летают», — отметил Холодницкий.

Однако сам Онищенко после решения Верховной рады действительно заявил, что он якобы прилетел в Австрию, где он готовится к предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в составе украинской сборной по конкуру. При этом политик заявил об угрозе жизни и нежелании возвращаться на Украину, поскольку его «подставили и кинули».

«Многие люди от власти очень НЕ заинтересованы, чтобы я начал говорить, в связи с этим вижу явную угрозу моей жизни! Поэтому я принял решения не позволить себя показательно арестовать в зале ВР, сейчас готовлюсь к Олимпиаде, на тренировках в Австрии», — заявил Онищенко.

Чуть позже он опроверг планы по участию в Олимпиаде. «Теперь, наверное, уже не полечу. Пусть ищут других, на скамейке запасных», — сказал Онищенко после обещания генпрокурора Украины Юрия Луценко вылететь за ним в Бразилию.

В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подтвердил информацию о том, что Онищенко имеет олимпийскую лицензию в конкуре. При этом он заверил, что не будет включать депутата в олимпийскую заявку сборной Украины.

ГПУ и НАБУ довольствуются малым

5 июля генпрокурор Луценко пообещал в ближайшее время подписать проект подозрения Онищенко, а также провести его задержание — в случае появления в Бразилии или Украине. «Хорошо у нас все с Бразилией. Я, как министр внутренних дел, подписывал соответствующее соглашение с Бразилией, не переживайте», — призвал Луценко.

По его словам, любая страна будет сотрудничать с Украиной по выдаче депутата, кроме России. При этом Луценко не исключает, что Онищенко будет привлечен к уголовной ответственности заочно с конфискацией имущества.

«Если Онищенко будет уклоняться от суда, он будет выставлен в розыск, а в случае, если в ближайшее время не появится на Украине, законодательство позволяет привлечь его к ответственности заочно и конфисковать все его имущество», — напомнил Луценко.

Кроме того, экс-руководитель Национального центрального бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов считает, что Интерполу будет сложно отнести к категории политического преследования дело Онищенко. Он считает, что ГПУ и САП «отработали случай с Онищенко достаточно квалифицировано и профессионально».

«Я не вижу никаких проблем, чтобы в соответствии с уставом Интерпола данное обращение НАБУ было обращено либо к политическому, или к расовому, или к религиозному преследованию. Механизм преследования довольно сложный, сначала его объявят в международный розыск, найдут место его пребывания, дадут необходимые документы об экстрадиции с целью доставки в суд», — подчеркнул Куликов.

Обыски у адвокатов

Тем временем, 5 июля в офисе одного из адвокатов депутата Онищенко Андрея Цыганкова завершились обыски. По предварительным данным, правоохранители ничего не изъяли. В то же время другой адвокат Онищенко Ольга Просенюк допустила аресты адвокатов.

«Мы знали, что следующими шагами будут задержания и обыски адвокатов, потому что адвокаты мешают работать. Но мы не боимся, мы приехали поддержать нашего коллегу», — рассказала Просенюк. Она также считает незаконным постановление Верховной рады о разрешении на арест своего клиента и обещает обжаловать это решение. Она заявила, что Антикоррупционная прокуратура не предоставила никаких доказательств виновности Онищенко ни на комитете, ни в Раде.

Напомним, в июне Онищенко обещал не уезжать из Украины и заявлял о готовности участвовать в судебном процессе. «Я за открытый судебный процесс, я никуда не буду убегать, я готов ходить доказывать свою правоту», — заявил депутат, назвав все обвинения в свой адрес бредом.

Несмотря на решение парламента Украины, единодушной позиции по этому случаю в Раде нет. Например, достаточно лояльный нынешней власти внефракционный народный депутат Украины Сергей Тарута заявил, что в настоящее время оснований для ареста Онищенко нет. Тем не менее он считает, что депутатскую неприкосновенность с коллеги нужно снять, чтобы не мешать следствию.

«Из того, что я прочитал, это 86 страниц, я не вижу никаких оснований, чтобы совершать арест… Я его не знаю очень хорошо, поэтому не уверен, но я не вижу оснований для ареста. Я вижу, что надо снять неприкосновенность, чтобы не мешать следствию», — сказал Тарута.

Политолог Руслан Бортник в эфире радио «Голос столицы» заявил, что Онищенко стал жертвой потому, что он был «плохо защищен и очень богатый, и кроме того, на это наложились какие-то личные конфликты».

«Я думаю, плохо защищен потому, что не имел надлежащего политического лобби. Скорее всего, те люди, с которыми он работал в окружении президента, и, возможно, и сам президент побили горшки. И отношения были каким-то образом подорваны и разрушены, поэтому он стал этой жертвой», — заявил Бортник.

Эксперт считает, что главная цель этого дела достигнута: Онищенко, как перед ним многие другие — выдворен за пределы Украины, он потерял свой бизнес, бизнес-схему и, скорее всего, они перейдут под управление других людей.

«Возможно, нас ожидает еще волна какого-то компромата, которую нам обещает Онищенко, но я не думаю, что это будет очень мощная волна, поскольку дело в том, что самого Онищенко Украина может достать и за рубежом, подавая в международный розыск. И если этого не произойдет в ближайшее время, то будем считать, что происходит некий заговор, при котором его выгнали из Украины, но реально преследовать и наказывать никто не собирается», — заявил политический эксперт.