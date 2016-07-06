Москва, 6 июля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. С 6 июля в Общественной палате РФ открылась горячая линия по профилактике нарушений в сфере организации и осуществления летнего детского отдыха, а также оперативному реагированию на жалобы родителей, детей и персонала, обеспечивающего детский отдых, сообщили в ОП РФ.

vasherukodelie.ru Оператор горячей линии

По телефону 8−800−737−77−66 (бесплатные звонки из всех регионов России), или заполнив электронную форму, родители детей и персонал учреждений летнего детского отдыха, которые обнаружили нарушения норм и правил организации детских летних лагерей и туристических баз, смогут обратиться за помощью к экспертам.

Прием обращений граждан осуществляется в круглосуточном режиме (звонки принимаются операторами горячей линии ежедневно по рабочим дням с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни обращения принимаются через электронную форму).

Горячая линия будет работать до окончания летнего сезона (до 1 сентября 2016 года).