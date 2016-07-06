Москва, 6 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс доллара США к рублю на 7 июля и понизил курс евро, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Рубль к доллару

Курс рубля к доллару установлен на отметке в 64,6304 рубля, он опустился на 36,28 копейки. Евро к рублю уменьшился на 11,92 копейки и составил 71,5135 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 7 июля, составила 67,7278 рубля, она выросла на 14,59 копейки.