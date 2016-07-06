Москва, 6 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих транспортные перевозки без лицензии, предлагается увеличить штрафные санкции до 400 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Амурской области. Необходимые изменения предлагается внести в КоАП РФ.

ИА REGNUM Госдума

Согласно законодательству, лицензированию подлежит деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более чем 8 человек. Сейчас за осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспортных перевозок без лицензии ИП наказываются штрафами до 100 тыс рублей. Авторы законопроекта предлагают приравнять ответственность для ИП в этой сфере к ответственности для юрлиц: согласно законодательству, за подобные правонарушения нарушения юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 400 тыс рублей.

«Действующие на сегодняшний день штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей не являются серьезным препятствием для совершения противоправных деяний», — отмечают авторы законопроекта. По мнению амурских депутатов, увеличенные санкции «будут являться сдерживающим фактором осуществления предпринимательской деятельности в сфере транспорта без лицензии».