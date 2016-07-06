Берн, 6 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Основной состав «Зенита» расстался с Александром Кокориным, который отправился в расположение «Зенита-2», сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

5hx.ru Александр Кокорин

Основной состав «Зенита» сейчас тренируется на сборах в Швейцарии, в то время как «Зенит-2» проводит сборы в Финляндии.

Руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение наказать Кокорина за совместную с игроком «Краснодара» Мамаевым выходку в ночном клубе Монте-Карло, когда заказавшие шампанского на €250 тыс. пьяные футболисты выказали неуважение к государственному гимну России. Их поведение, снятое на видео и опубликованное 5 июля в Сети, вызвало резкое возмущение российской общественности.

Мамаев был переведен в состав молодежной команды «Краснодара», а Кокорин — в состав «Зенита-2». Кроме того, футболисты будут оштрафованы на крупные суммы.

Стоит отметить, что болельщики петербургского «Зенита» крайне одобрительно встретили сообщения о наказании игрока клуба.