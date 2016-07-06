Таллин, 6 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Образование в Эстонии получают свыше 223 000 учащихся: общее образование — 142 000 учеников, профессионально-техническое — 25 200 и высшее образование — 55 200 человек. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 июля, сообщили в Департаменте статистики Эстонии.

HYSER Юноша, окончивший обучение в университете

Отмечается, что детских дошкольных учреждений в Эстонии 653 и их посещает порядка 68 812 детей. В 2014/2015 учебном году возможность получить высшее образование предоставляли в Эстонии 25 учебных заведений. Число студентов было в них наибольшим в 2010 году, превысив 69 000 человек, после этого количество получающих высшее образование с каждым годом снижалось, достигнув в 2015 году 55 000 человек.

Сообщается, что если в первые годы прошлого столетия женщины в Эстонии только обрели право получать высшее образование, то в течение последних двух десятилетий преобладающую часть студентов составляли именно женщины — 59% из всех получающих высшее образование. Если общее количество студентов за последние годы снижалось, то доля зарубежных студентов только возрастала. В 2015 году их обучалось в Эстонии 2887 человек, что более чем на 600 человек по сравнению с предыдущим годом. Большинство зарубежных студентов приезжает из Европы, затем следуют страны Азии и Африки.

Образовательный уровень населения Эстонии постоянно повышается. Так, среди жителей в возрасте 25−64 лет доля тех, кто имеет образование не менее второго уровня (гимназия), за последние 10 лет (2004−2014) выросла с 89% до 91%. Это значительно выше, чем в среднем по Евросоюзу — там образование не ниже второго уровня в названной возрастной группе имеет 76% населения. По данному показателю Эстонию в ЕС опережают лишь Литва и Чехия.

Относительно высшего образования Эстония уже перевыполнила цели по данному показателю для стран Евросоюза. Если в ЕС поставлена цель увеличить к 2020 году количество получающих образование третьего уровня (докторская степень, магистр, бакалавр, прикладное высшее образование, профессиональное высшее образование) среди 30−34-летних до 40%, то в Эстонии этот показатель уже сейчас превышает 43%.