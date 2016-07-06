Киев, 6 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Киеве тысячи участников марша протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и низких зарплат заблокировали движение в центре города, сообщает 6 июля «Пресса Украины».

o-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

Участники акции «Европейским ценам — европейскую зарплату» перекрыли улицу Грушевского. Конечный пункт сбора митингующих — площадь у зданий Верховной рады и Дома правительства.

Активисты заявляют, что цены на коммунальные услуги уже поглощают до трети доходов, нужно повысить минимальную зарплату до 3067 гривен (около $123) с 1 октября и снизить тарифы.

Напомним, новые тарифы на отопление и горячее водоснабжение на Украине выросли с 1 июля почти в два раза. Заявляется, что столь резкое подорожание связано с новой единой ценой на газ для населения и поставщиков, введенной ранее правительством Гройсмана.

К примеру, средний тариф за отопление по Украине повышается с 650 грн (26,1 долл.) до 1043 грн (42 долл.) за 1 Гкал, а в отдельных регионах — до 1600 грн (64,5 долл.). Цена зависит от компании — поставщика услуг.

Больше украинцам придется платить и за горячую воду: цена за 1 кубометр выросла с 41−48 грн (1,65—1,93 долл.) до 72−87 грн (2,9—3,5 долл.) в зависимости от региона и наличия полотенцесушителя.

Также вводится новый размер налога на недвижимость — отныне он составляет до 2% от минимальной заработной платы.

Кроме того, для промышленных потребителей 1-го класса тариф на электроэнергию вырос на 10% и составляет 1 кВт⋅ч — 1,30 грн (0,05 цента). Ранее предприятия платили 1,18 грн (0,04 цента) за 1 кВт⋅ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля этого года правительство Украины установило единую цену на газ для населения. Теперь предельный размер розничных цен на газ с учетом всех тарифов и НДС для бытовых потребителей установлен на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.