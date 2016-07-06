Пекин, 6 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в Интернет первые фото серийного кроссовера JAC Refine S7 SUV, который в настоящее время проходит дорожные испытания в КНР.

xincheping.com JAC Refine S7 SUV

Новинка от JAC будет оснащена турбированным 1,5-литровым двигателем или 2,0-литровым бензиновым мотором. Вне зависимости от версии двигателя кроссовер будет поставляться с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач, пишет «Тайпин цичэ».

Экстерьер JAC Refine S7 SUV перенял множество дизайнерских решений, используемых японскими автомобилестроителями. В частности, задние фонари новинки практически полностью скопированы с обновленного Lexus RX.

Интерьер новинки ничем не отличается от салонов других представителей китайского автопрома: трехспицевое рулевое колесо с кнопками управления мультимедийной системой, дисплей в центральной консоли, электронная приборная панель.

Официальная дата начала продаж JAC Refine S7 SUV в КНР пока не анонсирована. Эксперты полагают, что первые S7 SUV поступят в продажу в конце 2016 г. Стоимость кроссовера составит около 150 тыс. юаней.