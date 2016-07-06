Москва, 6 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Футболист сборной России по футболу Роман Широков готов завершить спортивную карьеру, если в ближайшее время не получит достойных предложений от клубов. Об этом он заявил в интервью агентству «Р-Спорт».

sovsport.ru Роман Широков

«С ЦСКА вопрос закрыт, — говорит полузащитник. — В первую лигу я точно не пойду, а так, можно рассмотреть любые варианты, но не команды, которые борются за выживание. Можно рассмотреть, условно, как был тогда «Краснодар» — с возможностью куда-то подняться по турнирной лестнице».

При этом 35-летний Широков добавил, что уже забрал трудовую книжку из столичного клуба и стал свободным агентом. По его словам, он благодарен ЦСКА за проведенное время и «проделанную вместе работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник Роман Широков является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, Кубка России, трехкратным чемпионом России, бронзовым призером Евро-2008.

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