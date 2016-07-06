Таллин, 6 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что плебисцит по вопросу выхода из состава Европейского союза, проведённый в Великобритании 23 июня, не приведёт к распаду ЕС: во многих странах — членах союза количество сторонников ЕС вырастет, сообщили в пресс-службе президента Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Ильвес выступил с речью на мероприятии в ходе политической недели в городе Висбю (Швеция). «После референдума в ряде государств ЕС, наоборот, увеличилось число сторонников Евросоюза», — заявил он.

По словам эстонского президента, после британского референдума многие европейцы поняли ценность ЕС. Это стало ясно и многим гражданам Великобритании. Например, у многих граждан ЕС могут в связи с Brexit возникнуть проблемы с юридическим статусом.

Напомним, что референдум о выходе Великобритании из состава ЕС состоялся 23 июня. Большинство британцев — 51,9% — одобрили Brexit. У многих западных политиков это решение вызвало осуждение и недовольство.