Кострома, 6 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Костромской области автодорогу «Некрасово — Яковлевское» в Шунгенском сельском поселении в течении нескольких лет ремонтируют, просто засыпая песком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, на это пожаловались жители окрестных населенных пунктов, которые обратились к общественникам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

В хорошем состоянии находится начало дороги, а путь по направлению от деревни Аферово до села Яковлевское труднодоступен для любого вида транспорта, хотя этой дорогой ездит школьный автобус, забирающий детей из восьми населенных пунктов.

В ответ на обращения граждан администрация Костромского района, где расположено сельское поселение, отчиталось о суммах затрат на ремонт автодороги: в 2013 году — миллион рублей, в 2014 — 500 тысяч, в 2015 — более трех миллионов рублей, хотя качественных изменений дорожного покрытия местные жители не увидели. По их словам, выделяемые деньги уходят на грейдер и песок. Грейдером снимают часть дорожного покрытия, а после засыпают их песком. При этом после дождя ямы только становятся больше, и селяне опасаются, что в случае чрезвычайной ситуации к ним не смогут доехать экстренные службы.

В 2016 году на июнь-июль запланирован ремонт дороги «Подъезд к Яковлевское» на сумму 2 млн 300 тыс. рублей. По данным активистов, сейчас работы не ведутся. Сопредседательница регионального штаба ОНФ в Костромской области Елена Лушина заявила, что ОНФ берет под контроль работы на этой автотрассе и готовит запрос главе Костромского муниципального района о планах и сроках ремонта.