Казань, 6 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. С начала текущего года в Татарии на 7% увеличилось число разводов, что является следствием инициативы Госсовета республики об ужесточении процедуры расторжения брака, заявила в ходе брифинга в правительстве региона начальник управления ЗАГС Альбина Шавалеева, сообщает 6 июля «Бизнес-Online».

Развод

По словам Шавалеевой, за шесть месяцев 2016 года в регионе зарегистрировано 6710 актов о расторжении брака, что на 7% превышает показатели аналогичного периода 2015 года.

«Связано это с тем, что Татарстан в прошлом году выступил с инициативой внести изменения в Семейный кодекс РФ и пересмотреть процедуру расторжения брака», — отмечает она.

В настоящее время в ЗАГС обращаются пары, брак которых фактически давно распался, однако документы о разводе еще не оформлены. В ближайшее время депутаты Госдумы расмотрят иницативу парламентариев Татарии, которые предложили внести в Семейный кодекс поправки, усложняющие процедуру развода.

Согласно проекту закона, внесеного в Госдуму РФ Госсоветом Татарии в апреле этого года, срок расторжения брака может быть увеличен с месяца до трех. Кроме того, депутаты предлагают откладывать разбирательство дела о разводе на полгода в случае, если один из супругов не согласен на расторжение брака, и пара имеет детей. Гражданский кодекс РФ парламентарии предлагают дополнить поправкой, исключающей возможность заочного рассмотрения дела.