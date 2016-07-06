Донецк, 6 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе случаи нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях. Данную информацию сегодня, 6 июля, подтверждают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба «АТО» в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исполнение Минских соглашений

Так, по данным источника ДНР, прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (пос. Трудовские), Ясиноватая, Зайцево (на север от Горловки) и Саханка (Новоазовский район). По словам источника, с 21:00 до 24:00 украинские силовики применяли вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие, а также выпустили 91 мину калибра 82 и 120 мм.

При этом промзона Ясиноватой была обстреляна из тяжелой артиллерии. «Накануне в 21:30 украинская сторона начала обстрел промзоны из орудий калибра 122 мм. По этому участку было выпущено семь снарядов», — рассказал ДАН собеседник.

В то же время на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ. В военном ведомстве отметили, что под обстрел попали позиции ЛНР в селах Калиновка, Калиново, Санжаровка, Логвиново, Сокольники, Лозовое и Голубовское. При этом украинские силовики вели огонь с применением минометов калибра 82 мм, СПГ, АГС, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23−2. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 6 июля на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 61 раз нарушили режим прекращения огня.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении зафиксировано 29 случаев ведения огня со стороны ВС ДНР. «В частности, в Широкино враг применил артсистемы калибра 152 мм, а также 120‑ и 82-мм минометы», — сказал Сушинский. Также ВС ДНР из 120-мм минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Гнутово.

По его словам, вблизи Майорска (Горловское направление) по позициям ВСУ было выпущено более 30 мин из 120-мм минометов, а в Зайцево ВС ДНР вели огонь из 120‑ и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом в Авдеевке и Луганском украинские войска были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля на брифинге замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера подразделения ВСУ 438 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВС ДНР из минометов и САУ. В частности, украинские войска выпустили 41 шт. 152-мм артиллерийских снарядов, 120 мин калибра 120 мм и 227 мин калибра 82 мм.