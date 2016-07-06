Симферополь, 6 июля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Крым «с учетом всех обстоятельств дела будет ориентировать суд на максимально возможное наказание» Максиму Филатову, который обвиняется в поджоге мечети в Симферополе и подготовке теракта у здания надзорного ведомства. «В любом случае он должен получить тюремный срок. Оправданий за такие преступления быть не может», — написала в своем блоге в «Живом журнале» прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Напомним, что накануне Северо-Кавказский окружной военный суд перенёс дату заседания по данному уголовному делу в связи с тем, что подсудимый не был этапирован в Ростов-на-Дону. Рассмотрят дело, по предварительным данным, 26 июля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, боец батальона «Азов» Максим Филатов обвиняется в совершении преступлений, предусматривающих наказание по четырём статьям УК РФ: ст. 205 («Покушение на террористический акт»), ст. 223 («Незаконное изготовление взрывного устройства»), ст. 222 («Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывных устройств») и ст. 167 («Повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога») УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Дело, в котором содержится 18 томов, находится под грифом секретности.

«Оценка действиям Филатова дана в обвинительном заключении. Он готовил самое страшное, самое тяжкое преступление, которое было направлено на умышленное лишение жизни неопределенного круга лиц. Главной задачей было подорвать авторитет власти, разрушить стабильность в Республике Крым», — прокомментировала Поклонская.

Прокурор Крыма также отметила, что «свой поступок Филатов объяснял разными, в том числе и корыстными, мотивами. В любом случае — это несформировавшаяся личность, податливая, которому заморочили голову. Такие люди наиболее подвержены воздействию вербовщиков, подталкивающих к совершению страшного преступления».

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