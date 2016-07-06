Иваново, 6 июля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Ивановской области вступил в силу приговор суда в отношении женщины, отправившейся в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 июля в пресс-службе управления ФСБ по Ивановской области.

Unsplash Колючая проволока на тюремном заборе

Жительница Кинешмы в 2013 году, втайне от родных, уехала на территорию Сирии, чтобы выйти там «замуж» за гражданина РФ, участника незаконного вооруженного формирования «Джамаат Абу-Ханифа», запрещенного на территории России (входит в структуру также запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ). Женщина уехала не одна, с собой в Сирию она увезла маленького ребенка, которого родила в первом браке. В Сирии на территории, подконтрольной бандитам, осужденная организовывала быт «супругу» и другим членам группировки.

По решению суда она признана виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем, сразу в колонию она не отправится — ей дана отсрочка исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

«Мусульманский супруг» женщины уже отбывает наказание.