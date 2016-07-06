Кишинёв, 6 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Молдавию прибыла миссия МВФ, которая проведет с представителями правительства и Нацбанка переговоры по новой программе сотрудничества. Как передает корреспондент ИА REGNUM, миссия пробудет в Кишиневе до 15 июля, и по итогам ее визита станет ясно, согласен ли фонд подписать соглашение с Молдавией, благодаря чему для Кишинева может быть разморожено внешнее финансирование со стороны ЕС, Всемирного банка и других внешних доноров.

Огюст Шарпантье . Кредитор (фрагмент) 1842

Делегацию МВФ в Кишиневе принял премьер-министр Павел Филип. «Для внедрения начатых реформ Молдавии необходима стабильность. Мы стремимся к подписанию Соглашения с МВФ с целью обеспечения устойчивого развития страны», — сказал он.

Премьер добавил, что планы правительства соответствуют сформулированным МВФ задачам. «Важно реформировать ключевые сферы, чтобы достичь главной цели — повышения уровня жизни населения. Для создания новых рабочих мест и выплаты достойных заработных плат нам необходимы инвестиции, а инвестиции приходят туда, где нет коррупции, где среда благоприятна для бизнеса, и финансово-банковский сектор стабилен», — сообщил Филип.

Он также подписал распоряжение о создании группы переговорщиков для участия в обсуждении нового Меморандума между правительством Молдавии и Международным валютным фондом. Группу возглавит вице-премьер Октавиан Калмык. В состав группы также вошли министр финансов Октавиан Армашу, министр труда, социальной защиты и семьи Стелла Григораш и президент Национального банка Молдавии Сергей Чокля.

На встрече руководителя группы Октавиана Калмыка с делегацией МВФ помимо общей макроэкономической ситуации и структурных реформ обсуждалась ситуация в энергетическом секторе и меры, которые Кишинев намерен предпринять для реформирования этой сферы и обеспечения энергетической безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее начало переговоров Молдавии с МВФ неоднократно срывалось. В июне 2015 года миссия МВФ отменила визит в Молдавию из-за отставки правительства Кирилла Габурича. Тогда же Евросоюз и Всемирный банк заблокировали выделение правительству Молдавии очередных траншей помощи, заявив, что опасаются разворовывания выделяемых средств.

В сентябре того же года прибывшая в Кишинев миссия МВФ отказалась вести переговоры с Молдавией по новому меморандуму о сотрудничестве из-за отставки руководства Нацбанка Молдавии, которая произошла непосредственно накануне приезда в страну миссии фонда. Позже еще один визит миссии фонда в Кишинев был отменен из-за отставки правительства Валерия Стрельца.

Молдавские власти рассчитывают подписать новую программу кредитования с МВФ, что позволило бы разблокировать оказание стране финансовой помощи и со стороны других западных «доноров», включая ЕС и Всемирный банк. В настоящее время Молдавия находится на пороге финансового кризиса, а единственным кредитором Молдавии остается Румыния, да и та обусловила предоставление нового транша кредита возобновлением переговоров Молдавии с МВФ.

Западные финансовые «доноры», за счет которых (наряду с денежными переводами от более чем 1 млн гастарбайтеров) сегодня держится на плаву экономика Молдавии, твердо настаивают на расследовании и привлечении к ответственности виновных в воровстве 1 млрд евро из банковской системы Молдавии в ноябре 2014 года. Молдавская оппозиция между тем уверена, что к хищению этой суммы также напрямую причастны сами власти Молдавии.