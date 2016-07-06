Москва, 6 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Москве снизилась аварийность на дорогах на 37% благодаря комплексам фото и видеофиксации, заявил на пресс-конференции заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Ефремов. По его словам, за последние пять лет это один из самых позитивных показателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jace За рулем автомобиля

«Количество ДТП снизилось на 37%, количество пострадавших в ДТП — на 35% и погибших на 27%», — сообщил Ефремов.

Представитель ГИБДД ГУ МВД России по Москве добавил, что на опасных участках дороги на 10−15% снизилось количество ДТП с нетрезвыми водителями.

Он также сообщил, что в ведомстве сократилось количество сотрудников, однако это не мешает бороться с нарушителями ПДД. «Потому что есть средства видеофиксации, ДПС выявляет грубые нарушения: выезд на встречку, алкогольные опьянения, а камера фиксирует все, инспектор непосредственно на месте пресекает и наказывает. Автомобилисты пытаются обмануть камеры, но инспекторы пресекают это. Использование передвижных комплексов создает эффект неожиданности», — пояснил Ефремов.

Напомним, в Москве планируют установить новые дорожные камеры. Как заявил глава ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев, 500 камер фото-видеофиксации появится в 2016 году. Всего в городе действует 902 комплекса камер.