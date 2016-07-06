Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Два круизных лайнера не могут зайти в порт Санкт-Петербурга из-за дождливой и ветреной погоды. Еще два судна остаются в порту на время шторма. Об этом сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пассажирского порта «Морской фасад».

Людольф Бакхёйзен. Христос в шторме на Галилейском море. 1695

«Погодные условия достаточно сложные: два судна, которые планировали выход вчера вечером, остаются в порту. Также два судна планировали зайти в порт, но не могут это сделать из-за сильного ветра. Как только погода улучшится, сможем принять суда», — сообщили в пресс-службе пассажирского порта.

Так, лайнер Aidamar должен был отбыть накануне в 20:00, а Navigator of the Seas — в 18:00. Пассажиры ночевали на борту и ожидают отхода. На рейде находятся и не могут зайти в порт два судна — Celebrity Silhouette и Viking Star. Прибытие было запланировано на 7:00.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями вынуждены были скорректировать расписания рейсы паромов Princess Maria и Princess Anastasia. Паром Princess Anastasia задержался в порту на ночь и вышел в море 7:30. Паром Princess Maria вышел из Хельсинки в Санкт-Петербург накануне вечером, согласно расписанию и прибудет в 18:00, если позволит погода.

В пресс-службе компании St. Peter Line заверили, что все люди на борту находятся в комфортным условиях и обеспечены питанием.

Ранее в МЧС по Петербургу объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 июля. По прогнозам синоптиков, сегодня продолжит лить сильный дождь, порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.