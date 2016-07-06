Южно-Сахалинск, 6 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. На Сахалине специалисты приступили к восстановлению популяции морского гребешка, моллюска, считающегося деликатесом в разных странах мира, сообщают 6 июля «Вести.ру».

espanarusa.com Морской гребешек

Несколько лет назад ученые установили, что на Дальнем Востоке морской гребешок вымирает, а восстановление его популяции естественным путем произойдет лишь через десятки лет. Тогда сотрудники института рыбного хозяйства и океанографии занялись спасением моллюска, теперь морской гребешок выращивают искусственно.

В период нереста гребешка в водах лагуны Буссе — озера, соединяющегося с заливом Анива узкой протокой — ученые устанавливают специальные коллекторы, где накапливаются личинки моллюска. Здесь они будут расти некоторое время в безопасности от хищников и агрессивной среды. Осенью подросших моллюсков извлекут из лагуны и расселят в заливе Анива.

По словам Дмитрия Галанина, начальника отдела аквакультуры и воспроизводства СахНИРО, пока уровень естественного запаса гребешка в заливе Анива очень низкий, промысел моллюска здесь вести нельзя.

«Представьте себе, нормой является 1 экземпляр гребешка на 2 квадратных метра, а сейчас 1 экземпляр на 10 квадратных метров», — поясняет он.

По оценкам ученых, в этом году им удастся вырастить 400 тыс. особей морского гребешка, в последующие годы их стараниями популяцию моллюска у берегов Сахалина удастся сохранить. Однако для возобновления промысла количество моллюсков должно увеличиться в полторы тысячи раз.