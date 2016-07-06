Ярославль, 6 июля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. 7 июля в Ярославском музее-заповеднике начнёт работу художественная выставка «Арт-лабиринт». Свои работы представит семейный творческий дуэт — Михаил Бекетов и Елена Евдокимова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Фото сайта Союза художников России Михаил Бекетов. «Звездный пахарь». 2006. Дерево, эмаль, медь

Член Союза художников и Союза дизайнеров России, лауреат областных и федеральных премий, обладатель наград Академии художеств России, Михаил Бекетов одинаково успешен как художник, дизайнер и скульптор-монументалист. Он является одним из авторов памятника «Хоккейное братство» в Ярославле. Ему подвластны любые материалы и самые различные техники. Каждая работа Михаила Бекетова — это сплав безграничной творческой фантазии, уникального мировосприятия и безупречного мастерского исполнения. В его работах происходит мистическое взаимопроникновение не только материалов, культурных сюжетов, образов, техник, но и пространств, когда земные реалии ускользают и возникает ощущение бесконечного космоса или лабиринта.

Творческий диапазон члена Союза художников России Елены Евдокимовой тоже очень широк. Она прекрасно владеет техникой эмали и изготовления витражей, одинаково виртуозно работает с керамикой и стеклом. Елена Евдокимова принимала участие во многих выставках — от областных до международных, а также симпозиумах по горячим эмалям в России и за рубежом. Созданные ею произведения всегда многогранны. Они, точно нить Ариадны, уводят в бесконечно-прекрасный мир фантазий художницы.

В экспозиции представлены панно, арт-объекты, скульптуры, эмали.