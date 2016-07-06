Москва, 6 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Министерство финансов России подготовило проект постановления правительства, который установит минимальный уровень дивидендов для государственных компаний в размере 50% от их прибыли по МСФО или РСБУ 2017 года — в зависимости от того, по какой отчетности прибыль оказалась больше. Об этом 6 июля сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Такой проект подготовлен и направлен на мобилизацию доходов бюджета», — цитирует ТАСС Моисеева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дивиденды госкомпаний

При этом постановление предписывает использовать нераспределенную прибыль прошлых лет для выплаты дивидендов в том случае, если вся прибыль по РСБУ окажется меньше 50% прибыли по МСФО. «Превышение 100% прибыли по РСБУ не является препятствием для выплаты 50% по МСФО, если есть прибыль прошлых лет», — пояснил замминистра.

Как, в свою очередь, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с ходом подготовки документа, поправки также расширят перечень государственных компаний, обязанных отчитываться по МСФО, — теперь это будут также «Газпром», «Роснефтегаз», «АЛРОСА» и ряд других.

Минфин уже направил свои предложения на рассмотрение в Минэкономразвития.

Напомним, что в настоящее время аналогичная норма распространяется только на дивиденды 2015 года, выплачиваемые в нынешнем году государственными компаниями. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в апреле 2016 года. Ранее корпорации направляли на дивиденды не менее 25% чистой прибыли, при этом имея право выбрать, по какой отчетности рассчитывать эту сумму.

Весной 2016 года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство считает разумным продлить действие новой нормы о выплате дивидендов, при этом она должна распространяться на все компании без исключения. Министр финансов также пояснил, что в этом вопросе помимо чисто фискальной составляющей ведомство видит новые возможности для повышения эффективности работы самих предприятий.

Тем не менее в 2016 году многие государственные компании увеличения выплат дивидендов избежали.

Так, несмотря на то, что Росимущество подготовило директиву о выплате «Газпромом» 50% консолидированной прибыли, Минэкономразвития снизило сумму дивидендов вдвое до приемлемой для менеджмента корпорации суммы. В итоге компания выплатила дивиденды в размере 186,8 млрд рублей, что составляет более 50% скорректированной чистой прибыли по РСБУ, но менее 24% по МСФО.

Объясняя поддержку «Газпрома» своим ведомством, министр экономического развития Алексей Улюкаев подчеркнул, что компания получила послабления из-за крупной инвестиционной программы, а также в результате и без того существенного повышения налоговой нагрузки. Удалось избежать повышения выплат и «Роснефтегазу», и «Транснефти».

В конечном счете новую норму о постоянном минимальном уровне дивидендов может постичь та же самая участь, считает глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Речь идет о повышении дивидендов, и крупные корпорации на это идти не хотят», — заявил Миронов корреспонденту ИА REGNUM.

«В этом году с помощью разных чисто бюрократических, юридических и казуистических уловок они смогли отказаться от этих выплат. И если в 2016 году эти деньги правительству скорее были нужны на проведение избирательной кампании, то теперь, конечно, стоит задача более широкая. Денег в бюджете не хватает, при этом с людей особенно много не возьмешь — предприниматели и потребители стали беднее. Налоги уже не повысишь», — продолжил политолог.

В связи с этим вопрос о мобилизации средств корпораций встанет неизбежно, но пока что «речь идет лишь о борьбе среднего звена со средним звеном», отметил Миронов.

«Само высшее руководство корпораций платить явно не собирается, при этом команда как-то решать этот вопрос не дана и с самого верха политической вертикали. Пока что это лишь инициатива на уровне правительства, и даже на уровне правительства есть разные точки зрения — в то время как Минфин хочет мобилизовать средства, МЭР помогает корпорациям», — пояснил он.

В конечном счете последнее слово по крупным российским корпорациям всегда остается за президентом, а потому позиция Владимира Путина сыграет решающую роль в этом вопросе, считает политолог. «Четкого решения на уровне президента до сих пор нет, — говорит он. — По корпорациям, по их деньгам последнее слово всегда за ним — по «Газпрому», по всем нашим крупным структурам».

«Пока президент четко не скажет о необходимости производить выплаты, корпорации будут всячески от этого уходить, всячески блокировать любые инициативы, лоббировать смягчающие поправки, договариваться с депутатами. Это может очень долго продолжаться. Опыт 2016 года показывает, что вопрос можно затягивать какими угодно способами», — подчеркнул Миронов.

При этом если президент предпочтет дистанцироваться от проблемы, то у правительства не хватит рычагов давления для того, чтобы провести новую норму о минимальном размере дивидендов в жизнь, считает глава ЦЭПР.

«На каком-то этапе возникнет проблема. Либо внутри правительства в рамках согласования ведомств, либо в Госдуме, если это будет законопроект, какие-то накладки в комитетах и так далее. Видно, что у Медведева нет того политического веса, чтобы серьезно влиять на ситуацию», — подчеркнул эксперт.

«Неважно, какими способами решение остановят. Теперь проект, раз он уже подготовлен, будут вечно обсуждать и вносить в него поправки. В дальнейшем конфликт между правительством и корпорациями будет лишь разрастаться, но, видимо, пока что ситуация будет развиваться именно на пользу корпорациям», — заключил Миронов.