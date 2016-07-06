Москва, 6 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в курсе истории с вечеринкой футболистов сборной РФ Павла Мамаева и Александра Кокорина в ночном клубе в Монте-Карло. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, этот «эксцесс» получил широкое медийное освещени и широкий общественный отклик. «Конечно же, президент в курсе, как и все», — сказал Песков.

Пресс-секретарь охарактеризовал инцидент как «тщеславное безобразие», пояснив, что всё-таки нужно точно понимать — «это было их бахвальство или других товарищей».

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись, на которой футболисты российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе в Монте-Карло, получила большой резонанс. Под звуки российского национального гимна футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков. По данным СМИ, Кокорин и Мамаев угостили всех гостей в ночном клубе Twiga, заказав 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью €500 за бутылку.

Поведение футболистов прокомментировал даже официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, который оставил в twitter ироничную запись: «Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…»

Ранее сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трех игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко. Ни Кокорин, ни Мамаев в матчах чемпионата никак не запомнились.