Москва, 6 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Генпрокуратура проводит проверку беби-боксов в регионах по запросу члена Совфеда Елены Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

«Ваше обращение по поводу законности установки в организациях беби-боксов, их деятельности, проверки достоверности сведений о количестве оставленных в них детей и их последующем устройстве принято к рассмотрению. Организована проверка», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

В конце июня Мизулина направила официальный запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой пояснить позицию ведомства относительно практики создания в России беби-боксов, а также провести прокурорскую проверку организаций, где установлены беби-боксы, в том числе с целью установления достоверных сведений о количестве оставленных в них детей и их последующей судьбе.

Первый беби-бокс был установлен в России в 2011 году. С этого времени специализированные места для анонимного оставления новорожденных появились в 11 регионах страны. Во всех субъектах РФ, где установлены беби-боксы, органы прокуратуры участвовали в оценке законности их деятельности, напомнила Мизулина. В Пермском и Краснодарском краях функционирование беби-боксов было признано органами прокуратуры законным, в девяти субъектах (Камчатском, Ставропольском краях, Кировской, Курской, Ленинградской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях) — незаконным, приводит она данные.

«У нас нет никакой информации о том, что сделано на местах по представлениям органов прокуратуры в связи с признанием деятельности беби-боксов незаконной, — пояснила Мизулина. — До сих пор остается неясным, какова судьба детей, оставленных в этих беби-боксах. Ведется ли их учет и регистрация в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей?»